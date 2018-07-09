«Хьюстон» подписал новый контракт с Крисом Полом

«Хьюстон» объявил о подписании нового соглашения с разыгрывающим Крисом Полом

Сделка рассчитана на четыре года. По данным СМИ, 33-летний баскетболист заработает порядка 160 миллионов долларов.

Пол перешел в «Хьюстон» летом 2017 года в результате обмена из «Лос-Анджелес Клипперс». За минувший сезон в «Рокетс» разыгрывающий получил 24,3 миллиона долларов.

Баскетболист в прошлом сезоне набирал в среднем за игру «регулярки» 18,6 очка, делал 7,9 передачи и 5,4 подбора, в плей-офф его средние показатели составляли 21,1 очка, 5,8 передачи и 5,9 подбора.