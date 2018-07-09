«Барыс» продлил контракт с Михайлисом

Контракт астанинцев с 23-летним игроком двусторонний и рассчитан на два сезона.

В минувшем сезоне Михайлис в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 13 (6+7) очков при показателе полезности «+2».