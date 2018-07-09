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«Барыс» продлил контракт с Михайлисом
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«Барыс» продлил контракт с Михайлисом 

Советский спорт 17 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Контракт астанинцев с 23-летним игроком двусторонний и рассчитан на два сезона.
В минувшем сезоне Михайлис в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 13 (6+7) очков при показателе полезности «+2».
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