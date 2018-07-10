«Лейкерс» планируют пригласить как минимум одну звезду следующим летом 

Журналист Дэвид Олдридж сообщил, что «Лейкерс» планируют еще несколько подписаний звездных свободных агентов следующим летом.
«Получив Джеймса, «Лейкерс» более чем уверены, что смогут заполучить как минимум одного из группы элитных игроков, которые будут доступны в 2019-м: Кавая Ленарда, Клэя Томпсона, Кембу Уокера или кого-то еще», — написал Олдридж.
Ранее появились сведения, что руководство «Лейкерс» консультируется со своей главной звездой форвардом Леброном Джеймсом относительно трансферов. После открытия рынка свободных агентов Джеймс провел встречу с президентом «Лейкерс» Мэджиком Джонсоном, на которой обсуждался план по усилению команды. После подписания Джеймса «Лейкерс» договорились о контрактах с разыгрывающим Рэджоном Рондо, атакующими защитниками Лэнсом Стивенсоном и Кентавиусом Колдуэлл-Поупом и центровым Джавэйлом Макги.