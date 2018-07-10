«Лейкерс» планируют пригласить как минимум одну звезду следующим летом

Журналист Дэвид Олдридж сообщил, что «Лейкерс» планируют еще несколько подписаний звездных свободных агентов следующим летом.

«Получив Джеймса , «Лейкерс» более чем уверены, что смогут заполучить как минимум одного из группы элитных игроков, которые будут доступны в 2019-м: Кавая Ленарда, Клэя Томпсона, Кембу Уокера или кого-то еще», — написал Олдридж.

Ранее появились сведения, что руководство «Лейкерс» консультируется со своей главной звездой форвардом Леброном Джеймсом относительно трансферов. После открытия рынка свободных агентов Джеймс провел встречу с президентом «Лейкерс» Мэджиком Джонсоном, на которой обсуждался план по усилению команды. После подписания Джеймса «Лейкерс» договорились о контрактах с разыгрывающим Рэджоном Рондо, атакующими защитниками Лэнсом Стивенсоном и Кентавиусом Колдуэлл-Поупом и центровым Джавэйлом Макги.