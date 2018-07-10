Шведский защитник системы «Чикаго» Виктор Сведберг может перейти в клуб КХЛ

Последние пять сезонов Сведберг провёл в Северной Америке в системе «Чикаго Блэкхоукс». В минувшем сезоне 27-летний защитник был ассистентом капитана фарм-клуба «Чикаго» — «Рокфорд Айс Хогз». В 73 матчах регулярного чемпионата Виктор забросил 6 шайб и сделал 18 результативных передач. В 13 играх плей-офф Сведберг набрал 5 (0+5) очков.

Всего в АХЛ шведский защитник провёл 248 матчей и набрал 73 (14+59) очков. В НХЛ на счету игрока 4 (2+2) балла в 27 матчах.