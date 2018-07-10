Мэджик Джонсон: «Сегодня великий день для „Лейкерс“ — мы приветствуем в нашей команде Леброна Джеймса»

Президент по баскетбольным операциям «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон назвал день подписания контракта с Леброном Джеймсом великим для клуба и его болельщиков. Ранее стало известно, что 33-летний форвард согласовал с «Лейкерс» четырехлетний контракт на сумму 154 миллионов долларов.

— Сегодня великий день для «Лейкерс» и поклонников клуба во всем мире — мы приветствуем в нашей команде трехкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, — приводит официальный сайт клуба слова Джонсона. — Он особенный. Он лучший игрок в мире. Он любит соревноваться и является прекрасным лидером, который любит побеждать. Игроки «Лейкерс» рады видеть в команде участника девяти финалов НБА. Это огромный шаг на пути к возвращению в плей-офф и финал НБА.

Последние четыре года Джеймс выступал за «Кливленд». В прошлом сезоне форвард набирал в регулярном чемпионате НБА в среднем за игру по 27,5 очка, делал 8,6 подбора и 9,1 передачи, в плей-офф — 34 очка, 9,1 подбора и 9 передач. За свою карьеру он четыре раза становился самым ценными игроком НБА.

Напомним, что «Лейкерс» последние пять лет не могут пройти в плей-офф.