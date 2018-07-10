Сигарев остается в «Сибири»

«Сибирь» объявила о продлении контракта с форвардом Андреем Сигаревым. Условия соглашения не раскрываются.

⚡Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт еще на сезон с 25-летним нападающим Андреем Сигаревым (10.03.1993, 185/90). В минувшем регулярном чемпионате форвард провел за «Сибирь» 48 матчей, в которых набрал 24 очка (9+15) при показателе полезности +2. pic.twitter.com/b28vPDtQLo

— Hockey Club Sibir (@hcsibir) July 10, 2018

25-летний нападающий играет за «Сибирь» с прошлого сезона, во время которого установил свой личный рекорд в КХЛ, набрав 24 (9+15) очка в 48 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+2» и 46 минутах штрафа.

Ранее Сигарев играл в КХЛ за СКА, «Адмирал» и «Локомотив». Всего он провел в лиге 219 матчей и набрал 63 (31+32) очка при показателе полезности «–4» и 120 минутах штрафа.

Кроме того, Сигарев выступал в ВХЛ за «Дизель», «ВМФ-Карелию» и «Рязань». В 62 матчах в лиге на его счету 52 (21+31) очка в 62 матчах.