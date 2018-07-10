Артем Клименко перешел из «Автодора» в УНИКС

Игрок, уже выступавший за УНИКС на правах аренды в сезоне-2015/16, уже заключил с казанским клубом трехлетний контракт.

«Благодарим Артема за годы, проведенные в саратовском клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере! », — благодарит «Автодор» 24-летнего баскетболиста.

Уроженец Мариуполя Артем Клименко перебрался в Саратов в 2011 году. В минувшем сезоне в Единой лиге ВТБ он набирал 8,4 очка, 4,3 подбора и 0,7 передачи и 0,7 блок-шота в среднем за игру.