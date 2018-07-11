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«Локомотив-Кубань» подписал американского форварда Джонсона
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«Локомотив-Кубань» подписал американского форварда Джонсона 

Советский спорт 11 июля 2018
Фото: Кубанские Новости
Соглашение с 29-летним американцем рассчитано на два года, сообщается на официальном сайте клуба из Краснодара.
Профессиональная карьера Джонсона началась в НБА в 2011 году. Он был выбран командой «Нью-Джерси Нетс» на драфте под 27-м номером и тут же был обменен в «Бостон Селтикс». Джауан, сыграв за «Бостон» 36 игр, в каждой из которых в среднем 8,3 минуты, перешел в итальянский клуб «Пистония».
В сезоне 2014/2015 Джонсон выступал за турецкий «Бешикташ». Из Турции форвард отправился в «Красный Октябрь», а оттуда, спустя 15 игр, в итальянский «Канту».
Минувший сезон американец провел в «Дарушшафаке», с которой выиграл Еврокубок и вошел во вторую символическую пятерку турнира. В среднем он набирал по 13,9 очка и 6,3 подбора.
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