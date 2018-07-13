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«Миннесота» начала с Таунсом переговоры о продлении контракта
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«Миннесота» начала с Таунсом переговоры о продлении контракта 

Чемпионат.com 1 час назад
«Миннесота Тимбервулвз» начал со стартовым центровым Карлом-Энтони Таунсом переговоры о продлении контракта, сообщает The Athletic. Стороны планируют в нынешнее межсезонье заключить максимально финансово выгодный для игрока договор. Таким может стать пятилетнее соглашение на общую сумму $ 158 млн  22-летний Таунс был выбран на драфте 2015 года под первым номером. В минувшем сезоне он набирал по 21,3 очка и совершал по 12,3 подбора за 36 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 15,2 очка и 13,4 подбора за 34 минуты в плей-офф.
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