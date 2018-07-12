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Источник: Бост подписал контракт с «Химками»
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Источник: Бост подписал контракт с «Химками» 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Разыгрывающий защитник Ди Бост продолжит карьеру в «Химках». Об этом сообщил инсайдер Дэвид Пик на своей странице в социальной странице «Твиттер».
28-летний американец в минувшем сезоне выступал за литовский «Жальгирис» и французский «Страсбург».
Ранее сообщилось, что разыгрывающий продолжит карьеру в «Монако», однако позже агент баскетболиста опроверг эту информацию.
Отметим, что Бост принял участие в Летней лиге НБА, которая сейчас проходит в Лас-Вегасе. Ди выступал за «Мемфис Гриззлиз», набирая по 1,0 очка и отдавая по 1,0 передачи в среднем за игру.
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