Источник: Бост подписал контракт с «Химками»

Разыгрывающий защитник Ди Бост продолжит карьеру в «Химках». Об этом сообщил инсайдер Дэвид Пик на своей странице в социальной странице «Твиттер».

28-летний американец в минувшем сезоне выступал за литовский «Жальгирис» и французский «Страсбург».

Ранее сообщилось, что разыгрывающий продолжит карьеру в «Монако», однако позже агент баскетболиста опроверг эту информацию.

Отметим, что Бост принял участие в Летней лиге НБА, которая сейчас проходит в Лас-Вегасе. Ди выступал за «Мемфис Гриззлиз», набирая по 1,0 очка и отдавая по 1,0 передачи в среднем за игру.