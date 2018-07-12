Мозгов рад оказаться в «Орландо» и с надеждой ждет новый сезон НБА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов /. Российский центровой Тимофей Мозгов рад стать игроком «Орландо», российский спортсмен с оптимизмом ждет новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом он рассказал в телефонном разговоре ТАСС.

Ранее клубы «Шарлотт», «Чикаго» и «Орландо» договорились о трехстороннем обмене, в результате которого Мозгов продолжит карьеру в «Мэджик».

"Я не первый год в лиге и какого-то волнения нет. Я просто готовлюсь, с оптимизмом жду предстоящий сезон, — сказал Мозгов. — «Орландо» — отличный клуб, где начинал свою карьеру легендарный центровой Шакил О’Нил, мне приятно стать частью этой организации".

Мозгов выступал за «Бруклин» в прошлом сезоне после обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс», он является чемпионом НБА и единственным российским игроком в лиге на данный момент, его контракт действует до лета 2020 года. В это межсезонье «Бруклин» обменял Мозгова в «Шарлотт».

Российский центровой провел в прошлом сезоне 31 матч, в которых набирал в среднем 4,2 очка, делал 3,2 подбора при 12 минутах игрового времени. 16 июля Мозгову исполнится 32 года.