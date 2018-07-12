Ещё
Мозгов рад оказаться в «Орландо» и с надеждой ждет новый сезон НБА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мозгов рад оказаться в «Орландо» и с надеждой ждет новый сезон НБА 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский центровой Тимофей Мозгов рад стать игроком «Орландо», российский спортсмен с оптимизмом ждет новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом он рассказал в телефонном разговоре ТАСС.
Ранее клубы «Шарлотт», «Чикаго» и «Орландо» договорились о трехстороннем обмене, в результате которого Мозгов продолжит карьеру в «Мэджик».
"Я не первый год в лиге и какого-то волнения нет. Я просто готовлюсь, с оптимизмом жду предстоящий сезон, — сказал Мозгов. — «Орландо» — отличный клуб, где начинал свою карьеру легендарный центровой Шакил О’Нил, мне приятно стать частью этой организации".
Мозгов выступал за «Бруклин» в прошлом сезоне после обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс», он является чемпионом НБА и единственным российским игроком в лиге на данный момент, его контракт действует до лета 2020 года. В это межсезонье «Бруклин» обменял Мозгова в «Шарлотт».
Российский центровой провел в прошлом сезоне 31 матч, в которых набирал в среднем 4,2 очка, делал 3,2 подбора при 12 минутах игрового времени. 16 июля Мозгову исполнится 32 года.
ТАСС: последние новости
Скончался первый "шестой игрок" в истории баскетбола Фрэнк Рэмзи СМИ: клуб НБА "Шарлотт" договорился об обмене Мозгова в "Орландо" ЦСКА проведет первый матч нового сезона баскетбольной Евролиги против "Барселоны"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ121
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Найден потерявшийся британский болельщик12
«Нет сексизму»: ФИФА спрячет красивых фанаток29
Хорват попал в больницу после матча с Англией6
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение