Лэнгфорд продолжит карьеру в «Панатинаикосе»

«Панатинаикос» на своём официальном сайте объявил о договорённости с бывшим защитником казанского УНИКСа Китом Лэнгфордом. В ближайшее время стороны подпишут однолетний контракт.

Фото доступно на официальной странице «Панатинаикоса» в социальной сети «Инстаграм».

В составе УНИКСа Лэнгфорд стал лучшим снайпером Евролиги в сезоне-2017/18. Минувшую кампанию Кит начал в китайском клубе «Шэньчжэнь Леопардс», которому помог в 25 матчах, набирая в среднем по 15,9 очка.

В марте 2018 года 34-летний американский защитник подписал контракт с израильским клубом «Маккаби» из города Ришон-ле-Цион.