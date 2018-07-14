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Лэнгфорд продолжит карьеру в «Панатинаикосе»
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Лэнгфорд продолжит карьеру в «Панатинаикосе» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Панатинаикос» на своём официальном сайте объявил о договорённости с бывшим защитником казанского УНИКСа Китом Лэнгфордом. В ближайшее время стороны подпишут однолетний контракт.
Фото доступно на официальной странице «Панатинаикоса» в социальной сети «Инстаграм».
В составе УНИКСа Лэнгфорд стал лучшим снайпером Евролиги в сезоне-2017/18. Минувшую кампанию Кит начал в китайском клубе «Шэньчжэнь Леопардс», которому помог в 25 матчах, набирая в среднем по 15,9 очка.
В марте 2018 года 34-летний американский защитник подписал контракт с израильским клубом «Маккаби» из города Ришон-ле-Цион.
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