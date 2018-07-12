Нападающие Степанов и Китаров остались в минском «Динамо»

В прошлом чемпионате Степанов провел в составе «Динамо» 54 матча, набрав 16 (7+9) очков и 14 минут штрафа при показателе полезности «-5». Всего в «регулярке» КХЛ нападающий сыграл в форме «зубров» 172 матча и заработал 66 (32 +34) результативных баллов.

Киатров в прошедшем сезоне провел 51 матч, в которых набрал 12 (5+7) очков и 6 минут штрафа при показателе полезности «-2». Всего в составе «зубров» Александр сыграл в регулярных чемпионатах КХЛ 269 матчей и набрал 53 (19+34) результативных балла.