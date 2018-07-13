СМИ: Айзея Томас станет игроком «Денвер Наггетс» 

Разыгрывающий защитник Айзея Томас станет игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», сообщает ТАСС.
По информации журналиста ESPN Эдриана Войнаровски, Томас подпишет контракт на один год, а его заработная плата составит около $2 млн Томас начинал прошлый сезон в «Кливленд Кавальерс», затем перешел в «Лос-Анджелес Лейкерс». Он провел первую игру только в январе из-за травмы бедра. В среднем в минувшем сезоне он набирал 15,2 очка, 4,8 передачи, 2,1 подбора.
Ранее сообщалось, что переход Леброна Джеймса в «Лейкерс» не стал неожиданностью для главы Российской федерации баскетбола (РФБ).