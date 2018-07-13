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СМИ: Айзея Томас станет игроком «Денвер Наггетс»
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СМИ: Айзея Томас станет игроком «Денвер Наггетс» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Разыгрывающий защитник Айзея Томас станет игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», сообщает ТАСС.
По информации журналиста ESPN Эдриана Войнаровски, Томас подпишет контракт на один год, а его заработная плата составит около $2 млн  Томас начинал прошлый сезон в «Кливленд Кавальерс», затем перешел в «Лос-Анджелес Лейкерс». Он провел первую игру только в январе из-за травмы бедра. В среднем в минувшем сезоне он набирал 15,2 очка, 4,8 передачи, 2,1 подбора.
Ранее сообщалось, что переход Леброна Джеймса в «Лейкерс» не стал неожиданностью для главы Российской федерации баскетбола (РФБ).
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