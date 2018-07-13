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ПБК ЦСКА выйдет из отпуска 1 сентября
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ПБК ЦСКА выйдет из отпуска 1 сентября 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Баскетбольный клуб ЦСКА выйдет из отпуска 1 сентября, сообщает официальный сайт армейцев.
Предсезонная подготовка ЦСКА пройдет в Москве, а также в Турции и Хорватии.
30 и 31 августа баскетболисты пройдут медицинское обследование.
Подготовка начнется без игроков национальных сборных, которые будут выступать в квалификации чемпионата мира.
Сообщается, что они присоединятся к команде 24 сентября.
Первый матч в рамках подготовки к турниру ЦСКА сыграет 10 сентября с «Сахалином».
Первая официальная встреча сезона-2018/19 состоится 4 октября в рамках Единой лиги ВТБ.
Ранее сообщалось, что Айзея Томас станет игроком «Денвер Наггетс».
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