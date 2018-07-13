ПБК ЦСКА выйдет из отпуска 1 сентября

Баскетбольный клуб ЦСКА выйдет из отпуска 1 сентября, сообщает официальный сайт армейцев.

Предсезонная подготовка ЦСКА пройдет в Москве, а также в Турции и Хорватии.

30 и 31 августа баскетболисты пройдут медицинское обследование.

Подготовка начнется без игроков национальных сборных, которые будут выступать в квалификации чемпионата мира.

Сообщается, что они присоединятся к команде 24 сентября.

Первый матч в рамках подготовки к турниру ЦСКА сыграет 10 сентября с «Сахалином».

Первая официальная встреча сезона-2018/19 состоится 4 октября в рамках Единой лиги ВТБ.

Ранее сообщалось, что Айзея Томас станет игроком «Денвер Наггетс».