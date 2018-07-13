Чемпион НБА продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубани»

Как стало известно Sport24.ru, легкий форвард Доррелл Райт продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубани». 32-летний игрок заключит с краснодарским клубом контракт сроком на один год.

Райт был чемпионом НБА в составе «Майами Хит» в 2006 году, а последний сезон провел в немецком «Брозе». За карьеру в НБА Райт в среднем набирал по 8.4 очка, собирал по 3.8 подбора и отдавал по 1.5 результативные передачи за игру. Его лучший сезон в НБА — кампания-2010/11, когда он в составе «Голден Стэйт Уорриорз» набирал по 16.4 очка в среднем за игру.