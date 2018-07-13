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«Лос-Анджелес» подписал Пола Ладю
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«Лос-Анджелес» подписал Пола Ладю 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Лос-Анджелес» подписал двухлетний контракт с защитником Полом Ладю, информирует официальный сайт клуба. 25-летний игрок заработает 1,65 миллиона долларов. В прошедшем сезоне Ладю провел 12 матчей за «Кингз», в которых набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности "+5". В плей-офф на его счету 2 матча и один гол. Большую часть сезона защитник выступал за фарм-клуб «Онтарио» в АХЛ. Он набрал 18 (8+10) очков в 36 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+8". В плей-офф АХЛ он сыграл 4 матча и очков не набрал.
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