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«Торонто» подписал контракт с Юнссоном
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«Торонто» подписал контракт с Юнссоном 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Торонто» объявил о подписании двустороннего соглашения с нападающим Андреасом Юнссоном. Контракт рассчитан на один сезон. 23-летний швед заработает 787,5 тысячи долларов при выступлениях в НХЛ.
В прошедшем сезоне Юнссон провел 9 матчей за «Мэйпл Лифс» и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности "-2". В плей-офф в 6 матчах он набрал 2 (1+1) очка.
Большую часть сезона Юнссон провел в «Торонто Марлиз» (АХЛ) и стал обладателем Кубка Колдера. В 54 матчах регулярного чемпионата он набрал 54 (26+28) очка. В плей-офф на его счету 24 (10+14) очка в 16 встречах.
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