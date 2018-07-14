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Защитник Дмитрий Коробов усилил нижегородское «Торпедо»
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Защитник Дмитрий Коробов усилил нижегородское «Торпедо» 

Newsroom24 7 часов назад
Фото: Newsroom24
Нижегородское «Торпедо» подписало контракт с 29-летним защитником Дмитрием Коробовым.
Об этом сообщает пресс-служба автозаводского хоккейного клуба.
Коробов начал свою профессиональную карьеру в 2006 году в составе клуба белорусской экстралиги «Гомель». Поиграв в белорусских клубах «Керамин», «Шинник», «Шахтер» и «Динамо» (Минск), хоккеист перебрался за океан, где два года успешно защищал цвета команды АХЛ «Сиракьюз Кранч». В 153 матчах за эту команду он набрал 50 очков.
На это обратил внимание тренерский штаб «Тампы-Бэй Лайтнинг», позволив Коробову сыграть три матча в НХЛ, в которых игрок сделал одну голевую передачу.
По возвращении из Северной Америки Коробов защищал в КХЛ цвета «Атланта», «Спартака» и минского «Динамо».
Следует также отметить, что хоккеист является игроком основной сборной Беларуси, в составе которой он принял участие в восьми чемпионатах мира.
Ранее сообщалось, что четыре тренера стали помощниками Немировски в нижегородском «Торпедо».
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