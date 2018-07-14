Защитник Дмитрий Коробов усилил нижегородское «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» подписало контракт с 29-летним защитником Дмитрием Коробовым

Об этом сообщает пресс-служба автозаводского хоккейного клуба.

Коробов начал свою профессиональную карьеру в 2006 году в составе клуба белорусской экстралиги «Гомель». Поиграв в белорусских клубах «Керамин», «Шинник», «Шахтер» и «Динамо» (Минск), хоккеист перебрался за океан, где два года успешно защищал цвета команды АХЛ «Сиракьюз Кранч». В 153 матчах за эту команду он набрал 50 очков.

На это обратил внимание тренерский штаб «Тампы-Бэй Лайтнинг», позволив Коробову сыграть три матча в НХЛ, в которых игрок сделал одну голевую передачу.

По возвращении из Северной Америки Коробов защищал в КХЛ цвета «Атланта», «Спартака» и минского «Динамо».

Следует также отметить, что хоккеист является игроком основной сборной Беларуси, в составе которой он принял участие в восьми чемпионатах мира.

Ранее сообщалось, что четыре тренера стали помощниками Немировски в нижегородском «Торпедо».