Форвард «Милуоки» Джабари Паркер продолжит карьеру в «Чикаго»

Клуб НБА «Милуоки Бакс» отозвал квалификационное предложение на следующий сезон форварду Джабари Паркеру . Об этом сообщает журналист The Journal Times Джерри Вольфел в своем «твиттере».

По информации источника, 23-летний баскетболист станет игроком «Чикаго Буллз» и подпишет с клубом из штата Иллинойс двухлетний контракт, по которому заработает порядка 40 млн долларов.

Паркер был выбран под 2-м номером на драфте-2014. За четыре сезона в НБА он в среднем набирает 15.3 очка, 5.5 подбора и 2 результативные передачи за игру. Стоит отметить, что баскетболист уже дважды рвал крестообразные связки.