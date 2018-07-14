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Форвард «Милуоки» Джабари Паркер продолжит карьеру в «Чикаго»
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Форвард «Милуоки» Джабари Паркер продолжит карьеру в «Чикаго» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Клуб НБА «Милуоки Бакс» отозвал квалификационное предложение на следующий сезон форварду Джабари Паркеру. Об этом сообщает журналист The Journal Times Джерри Вольфел в своем «твиттере».
По информации источника, 23-летний баскетболист станет игроком «Чикаго Буллз» и подпишет с клубом из штата Иллинойс двухлетний контракт, по которому заработает порядка 40 млн долларов.
Паркер был выбран под 2-м номером на драфте-2014. За четыре сезона в НБА он в среднем набирает 15.3 очка, 5.5 подбора и 2 результативные передачи за игру. Стоит отметить, что баскетболист уже дважды рвал крестообразные связки.
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