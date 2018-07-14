Тимофей Мозгов: «В НБА мало кому можно доверять»

Российский центровой Тимофей Мозгов , перебравшийся в «Орландо», в интервью «СЭ» признался, что в НБА мало кому можно доверять. За 8 лет в североамериканской лиге россиянин привык к этому.

— Получается, что вы меняете клуб третье лето подряд. Как вы сами к этой ситуации относитесь? И как вы ее объясняете?

— Обмен случился все-таки второе лето подряд. Мой уход из «Кливленда» — другая совершенно история. Мы не сошлись характерами с тренером. Я анализирую, что происходит в последние годы, много думал об этом, но не вижу особых причин, почему я не проводил на площадке достаточно времени, в том числе и в этом сезоне. За восемь лет в НБА я привык с осторожностью относиться к тому, что тебе обещают: вокруг тебя совсем немного тех, кому можно довериться. Люди иногда разочаровывают. ( Михаил ПОТАПОВ

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