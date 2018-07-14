Российские баскетболисты победили венгров на чемпионате Европы среди юношей

Юношеская сборная России по баскетболу (игроки не старше 20 лет) одержала победу над Венгрией в рамках чемпионата Европы. Российские баскетболисты победили с минимальным преимуществом в счёте — 69:68. Уже в первой четверти россияне вышли вперёд, увеличив преимущество до «+6». Успешно сложилась и вторая четверть, но заключительные четверти остались за венграми, они едва не сравняли счёт.

Самым результативным игроком в составе российской сборной стал Мотивилов, набравший 25 очков.

Для россиян эта победа стала уже второй на турнире. Сборная России выступает в дивизионе B чемпионата Европы. В дивизион A выходят три лучшие сборные по итогам турнира.