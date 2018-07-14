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Игрок НБА Дарио Шарич посетит финал чемпионата мира по футболу
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Игрок НБА Дарио Шарич посетит финал чемпионата мира по футболу 

SPORT24.ru 2 часа назад
Хорватский форвард «Филадельфии» Дарио Шарич прилетел в Москву, чтобы посетить финал чемпионата мира-2018 по футболу, в котором встретятся сборная Франции и сборная Хорватии.
Сборная Хорватии вышла в финал мирового первенства впервые в истории, обыграв в полуфинале команду Англии (2:1). Французы на пути к решающей игре турнира обыграли в ½ финала Бельгию (1:0), которая позднее завоевала бронзовые медали ЧМ-2018, одолев Англию в матче за третье место со счетом 2:0.
Шарич в минувшем сезоне набирал 14,6 очка и делал 6,7 подбора за игру, выйдя на площадку в 78 матчах за сезон.
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