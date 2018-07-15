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«Химки» почтут память погибшего в перестрелке с полицией игрока в день его 28-летия
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«Химки» почтут память погибшего в перестрелке с полицией игрока в день его 28-летия 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Баскетбольные «Химки» проведут церемонию, посвященную памяти бывшего игрока клуба Тайлера Ханикатта. Церемония прощания с игроком пройдет 15 июля в 12:00 у баскетбольного центра «Химки» в Московской области. Событие будет приурочено к дню рождения баскетболиста, которому сегодня могло исполниться 28 лет.
Ханикатт погиб в результате перестрелки с полицией США в Калифорнии 7 июля этого года.
За «Химки» форвард выступал за «Химки» в течение трех лет с 2014 по 2016 годы, а также в минувшем сезоне, проведя в Подмосковье большую часть профессиональной карьеры.
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