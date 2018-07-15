«Химки» почтут память погибшего в перестрелке с полицией игрока в день его 28-летия

Баскетбольные «Химки» проведут церемонию, посвященную памяти бывшего игрока клуба Тайлера Ханикатта . Церемония прощания с игроком пройдет 15 июля в 12:00 у баскетбольного центра «Химки» в Московской области. Событие будет приурочено к дню рождения баскетболиста, которому сегодня могло исполниться 28 лет.

Ханикатт погиб в результате перестрелки с полицией США в Калифорнии 7 июля этого года.

За «Химки» форвард выступал за «Химки» в течение трех лет с 2014 по 2016 годы, а также в минувшем сезоне, проведя в Подмосковье большую часть профессиональной карьеры.