«Химки» почтят память Тайлера Ханикатта

Она проходит сегодня, 15 июля, около домашней арены команды, сообщает официальный твиттер клуба. В этот день игроку исполнилось бы 28 лет.

Сегодня Тайлеру Ханикатту могло исполниться 28 лет… Бывший форвард БК @Khimkibasket родился 15 июля 1990 года. За нашу команду Тайлер выступал с 2014 по 2016 и с 2017 по 2018 годы. Тайлер погиб 7 июля в США в результате перестрелки с полицией. Помним… pic.twitter.com/O4hczryvHh

— BC Khimki (@Khimkibasket) 15 июля 2018 г.

Ханикатт погиб в результате перестрелки с полицией Лос-Анджелеса.