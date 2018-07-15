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«Химки» почтят память Тайлера Ханикатта
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«Химки» почтят память Тайлера Ханикатта 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Она проходит сегодня, 15 июля, около домашней арены команды, сообщает официальный твиттер клуба. В этот день игроку исполнилось бы 28 лет.
Сегодня Тайлеру Ханикатту могло исполниться 28 лет… Бывший форвард БК @Khimkibasket родился 15 июля 1990 года. За нашу команду Тайлер выступал с 2014 по 2016 и с 2017 по 2018 годы. Тайлер погиб 7 июля в США в результате перестрелки с полицией. Помним… pic.twitter.com/O4hczryvHh
— BC Khimki (@Khimkibasket) 15 июля 2018 г.
Ханикатт погиб в результате перестрелки с полицией Лос-Анджелеса.
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