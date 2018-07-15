Ещё
Джулиус Рэндл: в «Нью-Орлеане» впервые за 4 года стал заниматься игрой в защите
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джулиус Рэндл: в «Нью-Орлеане» впервые за 4 года стал заниматься игрой в защите 

Чемпионат.com 1 час назад
Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Джулиус Рэндл намекнул, что в репутации слабого в обороне игрока виновата его предыдущая команда «Лос-Анджелес Лейкерс».
«В «Нью-Орлеане» впервые за четыре года в НБА я стал по-настоящему работать над игрой в защите. Вот так», — написал Рэндл в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».
23-летний форвард был выбран на драфте 2014 года под седьмым номером и все четыре сезона карьеры в НБА выступал за «Лейкерс». В нынешнее межсезонье он подписал двухлетний контракт с «Нью-Орлеаном».
Чемпионат.com: последние новости
«Химки» выпустили ролик в память о Тайлере Ханикатте «Миннесота» начала с Таунсом переговоры о продлении контракта Российские баскетболисты победили венгров на чемпионате Европы среди юношей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Черчесов удивил иностранцев реакцией на допинг16
Дзюбе пообещали протекцию в Англии32
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
18:56
Черчесов удивил иностранцев реакцией на допинг
Футбол Статьи
00:30
Из посмешища в святые: как Акинфеев стал героем ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Статьи
18:56
Немцы взбесили Черчесова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:56
Англичане признали свою неопытность и захотели домой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
Дзюбе пообещали протекцию в Англии
Футбол
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение