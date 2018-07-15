Джулиус Рэндл: в «Нью-Орлеане» впервые за 4 года стал заниматься игрой в защите

Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Джулиус Рэндл намекнул, что в репутации слабого в обороне игрока виновата его предыдущая команда «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В «Нью-Орлеане» впервые за четыре года в НБА я стал по-настоящему работать над игрой в защите. Вот так», — написал Рэндл в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».

23-летний форвард был выбран на драфте 2014 года под седьмым номером и все четыре сезона карьеры в НБА выступал за «Лейкерс». В нынешнее межсезонье он подписал двухлетний контракт с «Нью-Орлеаном».