Один из лучших баскетболистов мира не хочет играть за свою новую команду. Он рвется в Лос-Анджелес

Новобранец «Торонто» Кавай Леонард родился в Лос-Анджелесе, но никогда не имел голливудских замашек. Скромный работяга, который улыбался только по праздникам и во время победы в чемпионате, практически не имел хейтеров. Не было ни одного повода ненавидеть Леонарда, пока не наступил сезон-2017/18.

Форвард получил травму, затянул с восстановлением, из-за чего поругался с одноклубниками и руководством, а затем и вовсе потом потребовал обмен из «Сан-Антонио», несмотря на попытки легендарного Грегга Поповича уладить ситуацию. Само по себе желание покинуть «Сперс» настолько абсурдно, что должно смело встать в один ряд с нежеланием провести романтический вечер с Меган Фокс или выбросить в мусорное ведро выигрышный лотерейный билет.

Руководство техасцев затягивать историю с трейдом своей главной звезды не стало: Кавая Леонарда обменяли в «Торонто»! Вместе с ним в Канаду отправился Дэнни Грин , активно защищавший Леонарда весь сезон, а в обратном направлении проследовали Демар Дерозан и Якоб Пелтл.

«Сан-Антонио Сперс»

Генеральному менеджеру Ар Си Бьюфорду можно аплодировать стоя. За травмированного баскетболиста со сложным характером и влиятельным окружением, который видит продолжение своей карьеры лишь в одном клубе, он получил игрока уровня Матча всех звезд, способного быть эффективным в великолепной системе Грегга Поповича.

Речь, конечно же, о Демаре Дерозане, который в качестве «канадской мамбы» так и не добился чего-то выдающегося на Востоке. Сам баскетболист до сих пор пребывает в шоке от произошедшего: еще пару недель назад во время Летней лиги его боссы дали обещание, что он продолжит карьеру в «Торонто». После обмена Дерозан написал в инстаграме, что в НБА нет никакой лояльности.

«Торонто Рэпторс»

Редко случается, что обмен оказывается удачным для обеих команд, но данный трейд может вполне претендовать на это. Дело в том, что в «Торонто» уже поняли, что с Демаром Дерозаном в качестве главной звезды канадцам не стоит ждать даже финала НБА. Лидер постоянно проваливался в плей-офф, команда — вместе с ним. Нужны были перемены, и они произошли.

Со здоровым и мотивированным Каваем Леонардом канадцы имеют очень хорошие шансы на первый в своей истории финал НБА. Дело за малым — убедить Леонарда, что в Торонто можно так же жить, играть в баскетбол и добиваться высоких результатов, как и в Городе Ангелов.

Кавай Леонард

Больше всего подобной развязки не ждал сам баскетболист. Вместо солнечного родного Лос-Анджелеса теперь придется перебираться в холодный суровый Торонто.

В день обмена от инсайдеров стали появляться сообщения о том, что Леонард не хочет играть за канадский клуб.

Помимо этого, Кавай до сих пор не прошел медобследование, из-за чего трейд может быть вообще отменен. Впрочем, даже если обмен состоится, история с Леонардом на этом не закончится. Уже следующим летом баскетболист станет неограниченно свободным агентом и будет вправе сам выбрать клуб, в котором он продолжит карьеру. Возможно, это будет как раз команда из Лос-Анджелеса.