«Сан-Антонио» и «Торонто» согласовали условия обмена Леонарда на Дерозана 

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Родители Ханикатта судятся из-за его похорон

Эксперты: «Црвена Звезда» выбьет «Спартак» Ю из квалификации Лиги чемпионов

«Миннесота» начала с Таунсом переговоры о продлении контракта