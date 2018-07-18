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«Сан-Антонио» и «Торонто» согласовали условия обмена Леонарда на Дерозана
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«Сан-Антонио» и «Торонто» согласовали условия обмена Леонарда на Дерозана 

Чемпионат.com 2 часа назад
«Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс», как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски, согласовали условия обмена лёгкого форварда Кавая Леонарда на атакующего защитника Демара Дерозана, сообщает Yahoo Sports. По ходу минувшего регулярного чемпионата отношения Леонарда с руководством «Сан-Антонио» серьёзно испортились на почве затянувшегося восстановления игрока после травмы бедра. По окончании сезона форвард сообщил о желании быть обменянным, а предпочтительным для себя вариантом назвал «Лос-Анджелес Лейкерс». Однако «Спёрс» выразили твёрдое намерение обменять его только в команду из Восточной конференции. Срок действия контракта Леонарда истекает через год.
«Спёрс» отдаст Леонарда и защитника Дэнни Грина, а в обмен от «Торонто» получит Дерозана, центрового Якоба Пелтля и драфт-пик первого раунда 2019 года.
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