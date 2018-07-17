Рекордсмен по количеству трехочковых в одном матче перешел в «Енисей»

Баскетбольный клуб «Енисей» объявил о переходе защитника Джона Роберсона, последней командой которого был «Виллербан». Об этом сообщается на официальной странице красноярского коллектива в «твиттере».

В прошлом сезоне новый разыгрывающий «Енисея» побил рекорд по количеству трехочковых в одном матче. Произошло это в победной встрече с «Гран-Канарией». В этой игре Роберсон забросил 11 трехочковых.

Всего в прошлом сезоне 29-летний защитник набирал в среднем 10,9 очка за игру в чемпионате Франции, делал 4,9 передачи и 2,1 подбора. В Еврокубке Роберсон набирал в среднем 15,8 очков, делая при этом 4,1 передачу и 1,8 подбора.