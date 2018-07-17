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Рекордсмен по количеству трехочковых в одном матче перешел в «Енисей»
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Рекордсмен по количеству трехочковых в одном матче перешел в «Енисей» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Баскетбольный клуб «Енисей» объявил о переходе защитника Джона Роберсона, последней командой которого был «Виллербан». Об этом сообщается на официальной странице красноярского коллектива в «твиттере».
В прошлом сезоне новый разыгрывающий «Енисея» побил рекорд по количеству трехочковых в одном матче. Произошло это в победной встрече с «Гран-Канарией». В этой игре Роберсон забросил 11 трехочковых.
Всего в прошлом сезоне 29-летний защитник набирал в среднем 10,9 очка за игру в чемпионате Франции, делал 4,9 передачи и 2,1 подбора. В Еврокубке Роберсон набирал в среднем 15,8 очков, делая при этом 4,1 передачу и 1,8 подбора.
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