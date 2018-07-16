УНИКС объявил о подписании Пиеррии Хенри

Казанский УНИКС объявил о подписании контракта с американским баскетболистом Пиеррией Хенри. 25-летний американец выступает на позиции атакующего защитника.

Контракт с баскетболистом будет рассчитан на один год. В минувшем сезоне Хенри выступал в составе турецкого «Тофаша», и в рамках национального чемпионата он набирал 10,4 очков, 4,3 подбора и 6,1 результативные передачи. В Еврокубке игрок набирал в среднем 10,9 очков, 3,5 подбора и 4,6 передачи.

Стоит отметить, что защитник начинал профессиональную карьеру в грузинской «Вите» в 2015 году, набирая в среднем 13,8 очка, 6,6 подбора и 6,1 передачи в 11 матчах Лиги ВТБ.

Этим летом Пиеррия выступает за команду «Бостон Селтикс» в Летней лиге НБА.