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УНИКС подписал контракт с американцем Хенри
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УНИКС подписал контракт с американцем Хенри 

Советский спорт 3 часа назад
Контракт 25-летнего баскетболиста рассчитан на один год.
В прошлом сезоне Хенри играл за турецкий «Тофаш», где в рамках национального чемпионата набирал в среднем 10, 4 очков, 4,3 подбора и 6,1 результативные передачи.
Казань, встречай! Американский разыгрывающий защитник Пиеррия Хенри (1993, 193 см, 88 кг) продолжит карьеру в БК УНИКС. Контракт игрока рассчитан на один год. В прошлом сезоне баскетболист играл за турецкий «Тофаш», где в рамках национального чемпионата набирал 10, 4 очков, 4,3 подбора и 6,1 результативные передачи. В матчах Еврокубка статистика игрока выглядит следующим образом: 10, 9 очков, 3,5 подбора и 4,6 передачи. Этим летом Пиеррия выступает за команду «Бостон Селтикс» в Летней лиге НБА. Карьера: 2015 — «Вита Тбилиси», Грузия 2015 — 2016 — «Ратиофарм Ульм», Германия 2016 — 2017 — «Хапоэль Элиат», Израиль 2017 — 2018 — «Тофаш», Турция 2018 — УНИКС, Россия
Публикация от БК УНИКС Казань (@unicsbasket)
16 Июл 2018 в 9:30 PDT  Этим летом Пиеррия выступает за команду «Бостон Селтикс» в Летней лиге НБА.
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