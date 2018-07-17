УНИКС подписал контракт с американцем Хенри

Контракт 25-летнего баскетболиста рассчитан на один год.

В прошлом сезоне Хенри играл за турецкий «Тофаш», где в рамках национального чемпионата набирал в среднем 10, 4 очков, 4,3 подбора и 6,1 результативные передачи.

Казань, встречай! Американский разыгрывающий защитник Пиеррия Хенри (1993, 193 см, 88 кг) продолжит карьеру в БК УНИКС. Контракт игрока рассчитан на один год. В прошлом сезоне баскетболист играл за турецкий «Тофаш», где в рамках национального чемпионата набирал 10, 4 очков, 4,3 подбора и 6,1 результативные передачи. В матчах Еврокубка статистика игрока выглядит следующим образом: 10, 9 очков, 3,5 подбора и 4,6 передачи. Этим летом Пиеррия выступает за команду «Бостон Селтикс» в Летней лиге НБА. Карьера: 2015 — «Вита Тбилиси», Грузия 2015 — 2016 — «Ратиофарм Ульм», Германия 2016 — 2017 — «Хапоэль Элиат», Израиль 2017 — 2018 — «Тофаш», Турция 2018 — УНИКС, Россия

Публикация от БК УНИКС Казань (@unicsbasket)

16 Июл 2018 в 9:30 PDT Этим летом Пиеррия выступает за команду «Бостон Селтикс» в Летней лиге НБА.