Награждение «Локомотива» золотыми медалями РФПЛ прошлого сезона пройдет 23 июля 

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» будет награжден золотыми медалями чемпионата России прошлого сезона 23 июля на «РЖД-Арене». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Награждение пройдет в рамках официальной встречи болельщиков с командой, которая начнется в 19:00 мск. На мероприятии также будет представлена форма игроков на следующий сезон.
"Локомотив" стал чемпионом России в прошлом сезоне, набрав 60 очков. Железнодорожники опередили в турнирной таблице московские ЦСКА и "Спартак", набравшие 58 и 56 очков соответственно.
Следующий сезон чемпионата России стартует 27 июля матчем за Суперкубок страны между «Локомотивом» и ЦСКА.