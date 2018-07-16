Награждение «Локомотива» золотыми медалями РФПЛ прошлого сезона пройдет 23 июля

Награждение пройдет в рамках официальной встречи болельщиков с командой, которая начнется в 19:00 мск. На мероприятии также будет представлена форма игроков на следующий сезон.

"Локомотив" стал чемпионом России в прошлом сезоне, набрав 60 очков. Железнодорожники опередили в турнирной таблице московские ЦСКА и "Спартак" , набравшие 58 и 56 очков соответственно.

Следующий сезон чемпионата России стартует 27 июля матчем за Суперкубок страны между «Локомотивом» и ЦСКА.