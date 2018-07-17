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Единую лигу ВТБ пополнит чемпион Польши или клуб из Владивостока
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Единую лигу ВТБ пополнит чемпион Польши или клуб из Владивостока 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Единая лига ВТБ в следующем сезоне расширится с 13 до 14 клубов, сообщают "Известия". На место в лиге претендуют четырехкратный чемпион Польши «Зелена-Гура» и «Спартак-Приморье» (Владивосток), трижды выигравший Суперлигу-1.
Сообщается, решение о расширении будет принято на заседании совета лиги, который пройдет 20 июля в Москве. Представители обоих клубов подтвердили, что хотят выступать в чемпионате со следующего сезона.
По регламенту Единой лиги ВТБ все иностранные команды должны участвовать и в своих национальных чемпионатах.
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