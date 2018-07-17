«Лейкерс» и «Портленд» вышли в финал Летней лиги НБА 

В Лас-Вегасе состоялись два полуфинальных матча Летней лиги НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Кливленд Кавальерс», а «Портленд Трэйл Блэйзерс» оказался сильнее «Мемфис Гриззлиз».
«Лейкерс» — «Кливленд» — 112:109 (28:23, 22:24, 23:24, 25:27, 8:8, 6:3) «Лейкерс»: Харт (37), Михайлюк (31), Эйрс (20), Ратан-Мэйз (12), Кэрролл (6). «Кливленд»: Секстон (27), Артис (17), Холланд (17), Смит (14), Броджански (10).
«Портленд» — «Мемфис» — 97:92 (19:24, 27:20, 23:22, 28:26) «Портленд»: Гудвин (22), Суониган (21), Коллинс (13), Дженкинс (13), Болдуин (8). «Мемфис»: Гудвин (27), Симмонс (23), Кроуфорд (19), Дэвис (7), Картер (6).
Финал Летней лиги между «Лейкерс» и «Портлендом» состоится 18 июля.