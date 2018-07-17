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Лига ВТБ — о трехочковом Неймара: «Ты можешь стать первым бразильцем в турнире»
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Лига ВТБ — о трехочковом Неймара: «Ты можешь стать первым бразильцем в турнире» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Единая лига ВТБ в Твиттере прокомментировала ролик нападающего сборной Бразилии Неймара, в котором он демонстрирует мастерство исполнения трехочковых бросков. В настоящее время форвард находится в отпуске после вылета его национальной команды с чемпионата мира от Бельгии (1:2) на стадии 1/4 финала.
"У нас, в Лиге ВТБ, никогда не было бразильских игроков. Ты можешь стать первым", — говорится в комментарии к ролику.
We have never had a Brazilian basketball player in VTB League. You can be the first! 😃🇧🇷🏀 https://t.co/e9x2yvRmlT
— VTB United League (@VTBUL) 17 июля 2018 г.
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