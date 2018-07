Единая лига ВТБ в Твиттере прокомментировала ролик нападающего сборной Бразилии Неймара, в котором он демонстрирует мастерство исполнения трехочковых бросков. В настоящее время форвард находится в отпуске после вылета его национальной команды с чемпионата мира от Бельгии (1:2) на стадии 1/4 финала.

"У нас, в Лиге ВТБ, никогда не было бразильских игроков. Ты можешь стать первым", — говорится в комментарии к ролику.

We have never had a Brazilian basketball player in VTB League. You can be the first! 😃🇧🇷🏀 https://t.co/e9x2yvRmlT