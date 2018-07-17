Корстин: «Финал четырех» оказался достаточно затратным для Лиги ВТБ»

Генеральный директор баскетбольной Лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о судьбе формата «Финала четырех», который был испытан в рамках турнира в минувшем сезоне. Она отметила, что «Финал четырех» стал для Лиги интересным опытом, но его проведение оказалось для организаторов слишком затратным.

«Финал четырех» стал для Лиги интересным и успешным опытом. Но стоит признать, что организация такого масштабного проекта достаточно затратная для Лиги. Реалии российского рынка таковы, что на сегодняшний день «Финал четырех» нельзя сделать прибыльным. При этом судьбу формата решат клубы на голосовании. Возможно, Лига вернется к сериям плей-офф — более объективному определению победителя», — рассказал Корстин в интервью Sport24.

Напомним, «Финал Четырех» Единой Лиги ВТБ прошел в Москве на арене ВТБ Ледовый Дворец с 8 по 10 июня и завершился победой московского ЦСКА. Второе место заняли подмосковные «Химки», третье место досталось петербургскому «Зениту»

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