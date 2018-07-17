Экс-участник матчей всех звезд НБА Хибберт объявил о завершении карьеры

Бывший центровой «Денвер Наггетс», «Шарлотт Хорнетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Индианы Пейсерс Пэйсерс» Рой Хибберт в интервью TMZ заявил, что завершил карьеру профессионального баскетболиста. В декабре Хибберту исполнится 32 года.

«Хотел бы я вернуться в «Лейкерс», чтобы играть в одной команде с Леброном? С меня хватит. Время двигаться дальше».

Свой последний матч в НБА Хибберт провел в 2017 году. Стоит отметить, что за свою карьеру он дважды принимал участие в матче всех звезд НБА (2012, 2014) и включался во вторую сборную всех звезд защиты НБА в 2014 году.

Хибберт провел в НБА 533 матча, в среднем набирая в них по 11.1 очка, 6.8 подбора и 1.9 блок-шота.