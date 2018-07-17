Ещё
Экс-участник матчей всех звезд НБА Хибберт объявил о завершении карьеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-участник матчей всех звезд НБА Хибберт объявил о завершении карьеры 

SPORT24.ru 3 часа назад
Бывший центровой «Денвер Наггетс», «Шарлотт Хорнетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Индианы Пейсерс Пэйсерс» Рой Хибберт в интервью TMZ заявил, что завершил карьеру профессионального баскетболиста. В декабре Хибберту исполнится 32 года.
«Хотел бы я вернуться в «Лейкерс», чтобы играть в одной команде с Леброном? С меня хватит. Время двигаться дальше».
Свой последний матч в НБА Хибберт провел в 2017 году. Стоит отметить, что за свою карьеру он дважды принимал участие в матче всех звезд НБА (2012, 2014) и включался во вторую сборную всех звезд защиты НБА в 2014 году.
Хибберт провел в НБА 533 матча, в среднем набирая в них по 11.1 очка, 6.8 подбора и 1.9 блок-шота.
SPORT24.ru: последние новости
Лонзо Болл перенесет артроскопическую операцию на колене «Химки» почтут память погибшего в перестрелке с полицией игрока в день его 28-летия Экс-звезда НБА арестована за попытку смошенничать в казино
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У русских вода из-под крана вкуса крови»50
Бразильянка выдумала изнасилование в «Лужниках»30
На поле в финале ЧМ произошел скандал
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018233
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео831
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение