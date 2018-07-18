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Дьяков подписал контракт с «Адмиралом»
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Дьяков подписал контракт с «Адмиралом»
Спорт-Экспресс
2 часа назад
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«Адмирал» заключил двусторонний однолетний контракт с защитником
Кириллом Дьяковым
, сообщает официальный сайт КХЛ.
В прошедшем сезоне 25-летний хоккеист выступал за «Ладу». В 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 5 (0+5) очков.
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