Дьяков подписал контракт с «Адмиралом»

«Адмирал» заключил двусторонний однолетний контракт с защитником Кириллом Дьяковым , сообщает официальный сайт КХЛ.

В прошедшем сезоне 25-летний хоккеист выступал за «Ладу». В 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 5 (0+5) очков.