«Портленд» стал победителем Летней лиги НБА в Лас-Вегасе

МОСКВА, 18 июля. / ТАСС /. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» и стал победителем розыгрыша Летней лиги Лас-Вегаса 2018 года.

Команды встречались между собой в финале прошлого года, тогда сильнее оказались «Лейкерс» (110:98). Теперь со счетом 91:73 выиграл «Портленд», завоевав свой первый титул Летней лиги. Победа с разницей +18 стала самой крупной в истории финалов — предыдущий рекорд принадлежал «Голден Стэйт», который в 2013 году обыграл «Финикс» со счетом 91:77.

Лучшим игроком турнира признан атакующий защитник «Лейкерс» Джош Харт . Самым полезным игроком финальной встречи стал Кей Джей Макдэниелс ("Портленд"), набравший 17 очков и сделавший 7 подборов. Украинец Святослав Михайлюк ("Лейкерс") попал во вторую символическую сборную. «Портленд» стал шестой командой Западной конференции НБА, которая выиграла титул за последние шесть лет.

Летняя лига проходит в межсезонье. Команды НБА просматривают новичков, незадрафтованных игроков и баскетболистов из Лиги развития НБА (G League).