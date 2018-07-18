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«Портленд» стал победителем Летней лиги НБА в Лас-Вегасе
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«Портленд» стал победителем Летней лиги НБА в Лас-Вегасе 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» и стал победителем розыгрыша Летней лиги Лас-Вегаса 2018 года.
Команды встречались между собой в финале прошлого года, тогда сильнее оказались «Лейкерс» (110:98). Теперь со счетом 91:73 выиграл «Портленд», завоевав свой первый титул Летней лиги. Победа с разницей +18 стала самой крупной в истории финалов — предыдущий рекорд принадлежал «Голден Стэйт», который в 2013 году обыграл «Финикс» со счетом 91:77.
Лучшим игроком турнира признан атакующий защитник «Лейкерс» Джош Харт. Самым полезным игроком финальной встречи стал Кей Джей Макдэниелс ("Портленд"), набравший 17 очков и сделавший 7 подборов. Украинец Святослав Михайлюк ("Лейкерс") попал во вторую символическую сборную. «Портленд» стал шестой командой Западной конференции НБА, которая выиграла титул за последние шесть лет.
Летняя лига проходит в межсезонье. Команды НБА просматривают новичков, незадрафтованных игроков и баскетболистов из Лиги развития НБА (G League).
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