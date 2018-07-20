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Клуб НБА «Оклахома» обменял Энтони в «Атланту» на Шрёдера и Мускалу
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Клуб НБА «Оклахома» обменял Энтони в «Атланту» на Шрёдера и Мускалу 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома» обменял американского форварда Кармело Энтони и выбор в первом раунде драфта 2022 года в «Атланту» на немецкого защитника Денниса Шрёдера и американского центрового Майка Мускалу. Об этом сообщает ESPN.
Как сообщается, «Атланта» отчислит 34-летнего Энтони сразу же после обмена. Форвард сможет подписать контракт с любой командой НБА. Ранее сообщалось, что Энтони ведет переговоры с «Хьюстоном» и «Майами».
Также отмечается, что «Оклахома» в ближайшие дни обменяет Мускалу в «Филадельфию» на французского баскетболиста Тимоте Луваву.
Энтони был обменян в «Оклахому» летом 2017 года из «Нью— Йорка». В прошлом сезоне он провел 78 игр в регулярном чемпионате, набирал по 16,2 очка в среднем за матч, делал 5,8 подбора и 1,3 результативные передачи. В плей-офф американец провел шесть матчей, набирая по 11,8 очка при 5,7 подбора и трех передачах.
Шрёдеру 24 года, в прошлом году в 67 матчах регулярного сезона он набирал по 19,4 очка, делал 6,2 передачи и 3,1 подбора.
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