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Кавай Леонард перейдет в «Торонто»?
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Кавай Леонард перейдет в «Торонто»? 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Торонто» сделал «Сан-Антонио» лучшее предложение по обмену форварда Кавая Леонарда, сообщает ESPN. Напомним, что баскетболист изъявил желание покинуть команду и ряд клубов НБА выразили интерес к его обмену.
"Рэпторз" пойдут на сделку, несмотря на отсутствие гарантий по продлению контракта с Ленардом в межсезонье-2019.
Напомним, что 26-летний американец обиделся на «Шпор» за то, что клуб не помог ему с травмой бедра. Его контракт с зарплатой в 20 миллионов долларов в год истекает в следующем сезоне. В прошлом сезоне Леонард из-за многочисленных травм сыграл всего в 9 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 16,2 очка.
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