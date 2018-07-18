Дерозан: меня быстренько сплавили почти за бесценок

Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Демар Дерозан выразил крайнее разочарование вероятным обменом в «Сан-Антонио Спёрс» на лёгкого форварда Кавая Леонарда.

«Мне говорили одно, а получилось совсем другое. Никому нельзя доверять. В НБА нет места лояльности. Меня быстренько справили почти за бесценок. Скоро всё станет понятно. А пока меня не беспокоить», — написал Дерозан в своём микроблоге в «Инстаграме».

Во время Летней лиги НБА в Лас-Вегасе на прошлой неделе руководство «Торонто» встречалось с Дерозаном и заверило игрока в том, что не собирается его обменивать.