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Дерозан: меня быстренько сплавили почти за бесценок
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Дерозан: меня быстренько сплавили почти за бесценок 

Чемпионат.com 2 часа назад
Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Демар Дерозан выразил крайнее разочарование вероятным обменом в «Сан-Антонио Спёрс» на лёгкого форварда Кавая Леонарда.
«Мне говорили одно, а получилось совсем другое. Никому нельзя доверять. В НБА нет места лояльности. Меня быстренько справили почти за бесценок. Скоро всё станет понятно. А пока меня не беспокоить», — написал Дерозан в своём микроблоге в «Инстаграме».
Во время Летней лиги НБА в Лас-Вегасе на прошлой неделе руководство «Торонто» встречалось с Дерозаном и заверило игрока в том, что не собирается его обменивать.
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