Рамос и Харден провели вместе ночь на Ибице

Фанаты капитана сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамоса и защитника «Хьюстона» Джеймсона Хардена ликуют. Кумиры совершенно случайно встретились на Ибице и отчитались об этом в Сети. Снимок в Instagram баскетболиста набрал более 500 тысяч лайков.

«Ночи, подобные этой…», — подписал фото Харден, таким образом, обозначив важность встречи.

Серхио Рамос в прошлом сезоне вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Королевский клуб вырвал победу в лиге третий раз подряд.

«Хьюстон» в сезоне-2017/18 вышел в финал Западной конференции НБА, где уступил «Голден Стэйт» — 3−4.