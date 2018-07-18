Ещё
Рамос и Харден провели вместе ночь на Ибице
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рамос и Харден провели вместе ночь на Ибице 

News.ru 42 минуты назад
Фанаты капитана сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамоса и защитника «Хьюстона» Джеймсона Хардена ликуют. Кумиры совершенно случайно встретились на Ибице и отчитались об этом в Сети. Снимок в Instagram баскетболиста набрал более 500 тысяч лайков.
«Ночи, подобные этой…», — подписал фото Харден, таким образом, обозначив важность встречи.
Серхио Рамос в прошлом сезоне вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Королевский клуб вырвал победу в лиге третий раз подряд.
«Хьюстон» в сезоне-2017/18 вышел в финал Западной конференции НБА, где уступил «Голден Стэйт» — 3−4.
News.ru: последние новости
Защитник «Уфы» не по карману ЦСКА и «Локомотиву» Центробанк пообещал полрубля за выход сборной в полуфинал Погба устал от Моуринью и просится в «Ювентус»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В сборную России по биатлону идет работать быдло»32
«У русских вода из-под крана вкуса крови»60
За «сухого» Путина оправдались122
Топ-10 недостатков ЧМ-2018
Россияне резко подорожали после ЧМ-20181
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение