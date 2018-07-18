Баскетбольный ЦСКА подписал контракт с защитником Хэкеттом

Контракт рассчитан на два года. Хэкетт успешно прошел медосмотр и готов приступить к тренировкам команды.

"Хэкетт — это игрок, который привносит в нашу команду полный набор баскетбольных качеств. У него сильный характер, он опытный защитник, выступавший в Евролиге на самом высоком уровне. Хэкетт может играть на трех позициях, и он очень мотивирован играть за нас. Мы разговаривали несколько раз, и он в восторге от возможности играть за ЦСКА, не может дождаться старта сезона", — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис

В 26 матчах Евролиги защитник в среднем набирал 9,6 очка, 2,7 подбора и 3,4 передачи.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Химок» убит в перестрелке с полицией.