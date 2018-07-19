Смарт согласовал с «Бостоном» четырёхлетний контракт

Ограниченно свободный агент Маркус Смарт достиг соглашения о подписании нового четырёхлетнего контракта с «Бостон Слетикс». За следующие четыре сезона защитник сумеет заработать $ 52 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Минувший сезон 24-летний Смарт также провёл в составе команды из Массачусетса. В регулярном чемпионате он сумел принять участие в 54 поединках, набирая в них 10,2 очка, собирая 3,5 подбора и совершая 4,8 передачи в среднем. В плей-офф его статистика в 15 матчах составляла 9,8 очка, 3,7 подбора и 5,3 передачи в среднем.