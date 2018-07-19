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Forbes назвал самый дорогой спортивный клуб мира
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Forbes назвал самый дорогой спортивный клуб мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Выступающий в североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) «Даллас Ковбойс» стал самым дорогим спортивным клубом в мире по версии журнала Forbes, сообщает ТАСС.
Согласно обновленному рейтингу, который опубликован на официальном сайте издания, стоимость клуба составляет $4,8 млрд
Второе место в списке занимает английский "Манчестер Юнайтед" ($4,123 млрд). Третье — мадридский "Реал" ($4,09 млрд), четвертое — «Барселона» (4,064 млрд). Американский бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз» на пятом месте в списке, его стоимость оценена в $4 млрд
Ранее сообщалось, что игроков НФЛ будут штрафовать за отказ вставать во время исполнения гимна США.
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