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Команда НФЛ «Даллас» названа самым дорогим спортивным клубом по версии Forbes
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Команда НФЛ «Даллас» названа самым дорогим спортивным клубом по версии Forbes 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 18 июля. «Даллас Ковбойс» из североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) стал самым дорогим спортивным клубом в мире по версии журнала Forbes. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте издания.
Стоимость клуба составляет $4,8 млрд «Даллас» третий год подряд становится самым дорогим в мире. За один год клуб вырос в цене на 14%.
Второе место в списке занимает английский "Манчестер Юнайтед", стоимость которого оценена в $4,123 млрд, что делает его самым дорогим футбольным клубом в мире. Третий клуб в списке — мадридский "Реал" ($4,09 млрд), четвертый — «Барселона» (4,064 млрд).
Американский бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз» за год опустился со второго на пятое место в списке, его стоимость оценена в $4 млрд Шестое место занимает клуб НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс» ($3,7 млрд), седьмое — клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» ($3,6 млрд), восьмое — клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» ($3,3 млрд), девятое — клуб НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» ($3,3 млрд). Десятку замыкает действующий чемпион НБА «Голден Стэйт Уорриорз» ($3,1 млрд).
Среди 50 самых дорогих спортивных клубов мира 29 представляют НФЛ. Восемь команд в списке из НБА. Футбол представлен семью клубами (МЮ, «Реал», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси»). Шесть команд из списка выступают в Главной лиге бейсбола (MLB).
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