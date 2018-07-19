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Дэвид Блатт: «Надеюсь, Мозгов получит игровое время в „Орландо“
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Дэвид Блатт: «Надеюсь, Мозгов получит игровое время в „Орландо“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Тренер «Олимпиакоса» Дэвид Блатт отметил, что Тимофей Мозгов уже может гордиться своей карьерой. По его словам, в «Орландо» у российского центрового может получиться попасть в состав.
— Надеюсь, у него будет шанс играть в новом сезоне. Это очень важно для таких опытных игроков, как Тимофей, — приводят "Известия" слова Блатта. — Он уже немало сделал в баскетболе и может гордиться своей карьерой. Я знаю, что в сезоне-2014/15 он помог «Кливленду» дойти до финала НБА. Но после этого он по разным причинам практически не получал игровой практики. Возможно, в «Орландо» ситуация изменится. Хочется верить, что он еще будет получать удовольствие от баскетбола в НБА.
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