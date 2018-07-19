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Миллер-Макинтайр покинул «Парму»
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Миллер-Макинтайр покинул «Парму» 

Советский спорт 29 минут назад
Разыгрывающий «Пармы» Коди Миллер-Макинтайр не стал продлевать контракт с российским клубом, сообщают «Известия».
В прошедшем сезоне 24-летний американец набирал по 16 очков, делал шесть подборов и восемь передач в среднем за игру. По последнему показателю Миллер-Макинтайр стал абсолютным лидером чемпионата Единой лиги ВТБ.
Игрок рассчитывает подписать контракт с клубом НБА, поэтому пока не рассматривает предложения из Европы.
Миллер-Макинтайр уже принял участие в летней лиге НБА в Лас-Вегасе, где выступал за «Торонто».
Добавим, что игрок «Пармы» был выбран представителями СМИ для участия в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.
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