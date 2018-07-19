Миллер-Макинтайр покинул «Парму»

Разыгрывающий «Пармы» Коди Миллер-Макинтайр не стал продлевать контракт с российским клубом, сообщают «Известия»

В прошедшем сезоне 24-летний американец набирал по 16 очков, делал шесть подборов и восемь передач в среднем за игру. По последнему показателю Миллер-Макинтайр стал абсолютным лидером чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игрок рассчитывает подписать контракт с клубом НБА, поэтому пока не рассматривает предложения из Европы.

Миллер-Макинтайр уже принял участие в летней лиге НБА в Лас-Вегасе, где выступал за «Торонто».

Добавим, что игрок «Пармы» был выбран представителями СМИ для участия в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.