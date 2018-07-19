Митчелл стал обладателем награды ESPYS в номинации «Прорыв года»

Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл стал лауреатом ежегодной премии за достижения в области спорта ESPYS. 21-летний баскетболист победил в номинации «Прорыв года».

Фото доступно в «инстаграме» NBA on ESPN.

Минувший сезон стал для Митчелла дебютным в НБА. В регулярном чемпионате защитник принял участие в 79 матчах (71 — в основе). Он набирал по 20,5 очка, собирал по 3,7 подбора, отдавал по 3,7 передачи, а также совершал по 1,5 перехвата и 0,3 блок-шота за 33,4 минуты в среднем за игру.

Напомним, «Юта» заняла пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф команда из Солт-Лейк-Сити дошла до второго раунда, где уступила «Хьюстон Рокетс» (1-4).