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Митчелл стал обладателем награды ESPYS в номинации «Прорыв года»
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Митчелл стал обладателем награды ESPYS в номинации «Прорыв года» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл стал лауреатом ежегодной премии за достижения в области спорта ESPYS. 21-летний баскетболист победил в номинации «Прорыв года».
Фото доступно в «инстаграме» NBA on ESPN.
Минувший сезон стал для Митчелла дебютным в НБА. В регулярном чемпионате защитник принял участие в 79 матчах (71 — в основе). Он набирал по 20,5 очка, собирал по 3,7 подбора, отдавал по 3,7 передачи, а также совершал по 1,5 перехвата и 0,3 блок-шота за 33,4 минуты в среднем за игру.
Напомним, «Юта» заняла пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф команда из Солт-Лейк-Сити дошла до второго раунда, где уступила «Хьюстон Рокетс» (1-4).
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